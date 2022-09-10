Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн
Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы, сообщается на сайте Кремля.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», — сказал Путин.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
ДЭГ для голосования накануне использовали зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.