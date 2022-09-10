Завершился первый день выборов в регионах России

Завершился первый день выборов в регионах РоссииНа ДЭГ в Москве проголосовало свыше миллиона человек
Первый день выборов закончился в тех субъектах РФ, которые организовали трехдневное голосование. Оно применяется на выборах регионального уровня в 12 субъектах РФ, а также на выборах депутатов в шести административных центрах и в столице, где меняется состав муниципальных советов.
В Центризбиркоме (ЦИК) говорят, что процедура проходит без эксцессов. Глава комиссии Элла Памфилова 7 сентября назвала выборы 2022 г. самыми спокойными за 10 лет. «Нарушений, требующих вмешательства ЦИК, [9 сентября] не выявлено», – сказал «Ведомостям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Представители комиссий и наблюдатели обратили внимание на активность при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В отличие от обычного голосования, ДЭГ идет 24 часа, на ночь оно не прекращается.
В семи регионах на ДЭГ, организованный Центризбиркомом, предварительно подали заявки, необходимые для участия в этом виде голосования, 11 0618 избирателей. На 21:00 по мск. явка на онлайн-участки составила (от числа подавших заявки):
Калининградская область – 56%;
Курская область – 46%;
Новгородская область – 51%;
Псковская область – 71%;
Ярославская область – 68%;
В Калужской и Томской областях выборы стартуют 10 сентября.
Общая явка избирателей на ДЭГ составила на 21:00 от 45% до 70% в разных регионах РФ.
Восьмым регионом, где применяется онлайн-голосование, стала Москва. В столице используется собственная платформу для голосования, а для стимулирования участия в ДЭГ организована программа «Миллион призов» (скидки, акции, подарки для избирателей).
С помощью ДЭГ в Москве к 20.00 проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.
«Тенденция такова, что у людей растет заинтересованность к такому виду голосования», – говорит Реут.
При этом ДЭГ для голосования уже использовали некоторые политики, в частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Владимир Путин поучаствует в выборах, но не стал заранее раскрывать, будет ли он голосовать онлайн. Мэр Москвы Сергей Собянин также пока не проголосовал на муниципальных выборах в столице.
Кто из губернаторов воспользовался ДЭГ
Проголосовать в ДЭГ на выборах депутатов курского горсовета предпочел глава региона Роман Старовойт. Псковский губернатор Михаил Ведерников записал обращение, в котором призвал к участию в ДЭГ на выборах в горсовет Пскова. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев за себя еще не проголосовал (в столице региона также выбирают депутатов), а губернаторы Калининградской и Новгородской областей Антон Алиханов и Андрей Никитин проголосовали «традиционным» способом.
Бумажными бюллетенями в течение первого дня голосования 9 сентября воспользовались 195 824 человек.
С учетом «традиционного» и онлайн-голосования явка на выборах муниципальных депутатов Москвы составила 16,7%. Во время предыдущей избирательной кампании 2017 г. на местных выборах в столице проголосовало всего 1 042 431 человек – 14% от общего числа избирателей.
Общая явка в 2022 г., вероятно, будет выше именно за счет голосования в ДЭГ, говорили эксперты на круглом столе ФоРГО. По их прогнозам, выборы привлекут 28-32% москвичей.
Реут отметил, что в комиссию в течение 9 сентября поступило порядка 30 обращений: «В основном они касались предвыборной агитации – где-то [возле участков] не убрали плакаты, оставили машины с АПМ».
«Мы наблюдали за транзакциями [при голосовании] онлайн с 8:00 утра: число проголосовавших начало постепенно расти с нуля», – сказал «Ведомостям» руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев (изначально на официальном графике о ходе голосования нижняя отметка о числе проголосовавших не была равна нулю, но сбой был исправлен).
Выборы в целом действительно проходят спокойно по сравнению с прошлыми годами, даже вопросы к ДЭГ не поставят под вопрос результаты выборов, считает политолог Александр Немцев: «В России нет тех, кто будет раскачивать этот процесс. “Новые люди”, например, и вовсе говорят, что в ДЭГ их избиратель и, вероятно, наберут там хороший результат».
Традиционно ДЭГ критикуют в КПРФ, но в этот раз на ситуацию влияет патриотический консенсус, и партии успокоились, считает эксперт. Конкуренты фактически не критикуют друг друга, говорит политолог Евгений Минченко. Произошла «консолидация вокруг флага», и это сказалось на выборах, отмечает он: «Выборные посты перестали рассматриваться как приз».