Завершился первый день выборов в регионах России

При этом ДЭГ для голосования уже использовали некоторые политики, в частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Владимир Путин поучаствует в выборах, но не стал заранее раскрывать, будет ли он голосовать онлайн. Мэр Москвы Сергей Собянин также пока не проголосовал на муниципальных выборах в столице.