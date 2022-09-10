Газета
Политика

Памфилова сообщила о блокировке 29 000 воздействий на интернет-ресурсы ЦИК

Ведомости

За три месяца и до второго дня голосования средства защиты интернет-портала Центральной избирательной комиссии России зафиксировали и заблокировали 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, а также 94 DDoS-атаки, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На период с 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня, 10 сентября, средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано (я подчеркиваю — это наши интернет-ресурсы, интернет-портал ЦИК) 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, с начала голосования и до 8 утра субботы было заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атак не было.

Ранее по теме: Завершился первый день выборов в регионах России

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как ранее сообщила Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. ДЭГ для голосования накануне использовали зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, а сегодня дистанционно проголосовал президент РФ Владимир Путин.

С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных