Памфилова сообщила о блокировке 29 000 воздействий на интернет-ресурсы ЦИК
За три месяца и до второго дня голосования средства защиты интернет-портала Центральной избирательной комиссии России зафиксировали и заблокировали 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, а также 94 DDoS-атаки, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
«На период с 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня, 10 сентября, средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано (я подчеркиваю — это наши интернет-ресурсы, интернет-портал ЦИК) 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, с начала голосования и до 8 утра субботы было заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атак не было.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как ранее сообщила Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. ДЭГ для голосования накануне использовали зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, а сегодня дистанционно проголосовал президент РФ Владимир Путин.
С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.