Памфилова сообщила о блокировке 29 000 воздействий на интернет-ресурсы ЦИК

С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовало 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.