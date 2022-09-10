Карл III провозглашен королем Великобритании

«Я глубоко осознаю это великое наследство и обязанности и тяжелую ответственность суверенитета, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать вдохновляющему примеру, который я подал в поддержании конституционного правления, и стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире».