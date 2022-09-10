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Карл III провозглашен королем Великобритании

В стране продолжается семидневный траур по скончавшейся королеве Елизавете II
Полина Худякова
https://www.royal.uk/

В Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании. Карла III официально провозгласили новым монархом на Совете престолонаследия, передает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию с церемонии, которую вел Sky News.

Прокламацию об официальном провозглашении подписали ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт, лорд-председатель Совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.

В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.

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Карл III произнес традиционную клятву в ходе церемонии его провозглашения королем и подтвердил, что продолжит традицию передачи части доходов короны британскому государству в обмен на суверенный грант.

«Я, Карл III, божией милостью король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, равно как и других моих владений и территорий, защитник веры, твердо обещаю и клянусь, что буду неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии», — объявил новый король в присутствии членов Тайного совета — совещательного органа при монархе.

Карл III назвал правление своей матери королевы Елизаветы II «непревзойденным по своей продолжительности, самоотверженности и преданности», передает Sky News.

«Я глубоко осознаю это великое наследство и обязанности и тяжелую ответственность суверенитета, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать вдохновляющему примеру, который я подал в поддержании конституционного правления, и стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карла III. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение семи дней после ее похорон.

96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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