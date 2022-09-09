Король Великобритании Карл III провел встречу с премьером Трасс
Король Великобритании Карл III провел первую встречу с премьер-министром страны Лиз Трасс в новом статусе, сообщает газета The Guardian. Накануне они уже провели телефонный разговор, сегодня встретились в Букингемском дворце.
«Ожидается, что после встречи с Трусс, которая находится на своем посту всего четыре дня, Чарльз выступит с телеобращением к нации», — пишет газета. Премьер также проведет телефонные переговоры с лидерами, которые хотят выразить сочувствие британскому народу.
Елизавета II скончалась накануне в шотландском замке Балморал, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.
8 сентября президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы. Он отметил любовь и уважение, которые подданные проявляли по отношению к Елизавете II, также подчеркнул, что королеву уважали на международной арене. На похороны королевы российский лидер не поедет, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее ожидалось, что Карл III будет провозглашен королем Соединенного королевства сегодня. Однако церемонию перенесли на 10 сентября.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Она стала самым долгоправящим монархом в истории страны. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.
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