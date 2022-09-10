Вучич рассказал о требовании стран ЕС выбрать сторону в ситуации с Россией

В конце августа Вучич в очередной раз подчеркнул, что Сербия не намерена вводить санкции против России, как того требуют страны Запада. 27 августа он заявил, что Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд куб. м газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене. По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 куб. м газа.