Вучич рассказал о требовании стран ЕС выбрать сторону в ситуации с Россией
Страны ЕС потребовали от Сербии сделать выбор между Россией и Западом, заявил 10 сентября сербский президент Александр Вучич в обращении к нации. В своей речи политик прокомментировал переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.
По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» представители западных стран и Турции заявили, что сейчас «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся».
«Со стороны занавеса, где экономика исчезает и не существует, или на стороне успеха, где находятся они», — сказал сербский лидер (цитата по ТАСС). Он не уточнил, как ответил на эти требования.
7 сентября Вучич заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет «полярной». Вучич отметил, что не понимает, как ЕС собирается ограничить цену на российский газ.
В конце августа Вучич в очередной раз подчеркнул, что Сербия не намерена вводить санкции против России, как того требуют страны Запада. 27 августа он заявил, что Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд куб. м газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене. По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 куб. м газа.