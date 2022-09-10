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Вучич рассказал о требовании стран ЕС выбрать сторону в ситуации с Россией

Ведомости

Страны ЕС потребовали от Сербии сделать выбор между Россией и Западом, заявил 10 сентября сербский президент Александр Вучич в обращении к нации. В своей речи политик прокомментировал переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» представители западных стран и Турции заявили, что сейчас «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся».

«Со стороны занавеса, где экономика исчезает и не существует, или на стороне успеха, где находятся они», — сказал сербский лидер (цитата по ТАСС). Он не уточнил, как ответил на эти требования.

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7 сентября Вучич заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет «полярной». Вучич отметил, что не понимает, как ЕС собирается ограничить цену на российский газ.

В конце августа Вучич в очередной раз подчеркнул, что Сербия не намерена вводить санкции против России, как того требуют страны Запада. 27 августа он заявил, что Сербия ежегодно покупает у России 2 млрд куб. м газа, обеспечивая 63% потребностей страны в газе, однако импортирует его по «фантастической» цене. По словам Вучича, страна потребляет каждый год 3,2 млрд куб. м газа, большую часть этого объема поставляет Россия по средней цене $400 за 1000 куб. м газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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