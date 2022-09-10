Медведев провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений

В Туле Медведев также посетил НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Политик осмотрел основные производственные мощности и продукцию, а также технику, которую поставляют в войска в рамках гособоронзаказа, и ее перспективные образцы.