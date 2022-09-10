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Медведев провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Туле провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений и военной техники. Об этом со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза сообщает ТАСС.

«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.

В Туле Медведев также посетил НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Политик осмотрел основные производственные мощности и продукцию, а также технику, которую поставляют в войска в рамках гособоронзаказа, и ее перспективные образцы.

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В августе предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей посетил министр обороны Сергей Шойгу.

В Коломне министр проконтролировал работу научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) а в Тульской области глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа КБП им. Шипунова. Кроме того, Шойгу проверил работу научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Минобороны отмечало, что продукция данных предприятий применяется в ходе специальной военной операции. Так, коломенское КБМ отвечает за производство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тульское КБП является разработчиком и производителем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а «СПЛАВ» — РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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