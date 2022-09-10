Медведев провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Туле провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений и военной техники. Об этом со ссылкой на секретариат зампреда Совбеза сообщает ТАСС.
«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении.
В Туле Медведев также посетил НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Политик осмотрел основные производственные мощности и продукцию, а также технику, которую поставляют в войска в рамках гособоронзаказа, и ее перспективные образцы.
В августе предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей посетил министр обороны Сергей Шойгу.
В Коломне министр проконтролировал работу научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) а в Тульской области глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа КБП им. Шипунова. Кроме того, Шойгу проверил работу научно-производственного объединения «СПЛАВ».
Минобороны отмечало, что продукция данных предприятий применяется в ходе специальной военной операции. Так, коломенское КБМ отвечает за производство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тульское КБП является разработчиком и производителем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а «СПЛАВ» — РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».