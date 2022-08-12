Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Московской и Тульской областях
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ.
В рамках рабочей поездки Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа. В Коломне министр проконтролировал работу Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Отмечается, что министру показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Также Шойгу проинспектировал работу лабораторно-испытательного комплекса предприятия.
В Тульской области глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа Конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. А.Г.Шипунова. В частности, Шойгу осмотрел производственные линии, на которых идет сборка легкобронированной военной техники. Также министру показали разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения. Кроме того, Шойгу проверил работу Научно-производственного объединения «СПЛАВ».
Продукция данных предприятий применяется в ходе специальной военной операции. Так, коломенское КБМ отвечает за производство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тульское КБП является разработчиком и производителем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а «СПЛАВ» — РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».
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