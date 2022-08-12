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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Московской и Тульской областях

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ.

В рамках рабочей поездки Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа. В Коломне министр проконтролировал работу Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Отмечается, что министру показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Также Шойгу проинспектировал работу лабораторно-испытательного комплекса предприятия.

В Тульской области глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа Конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. А.Г.Шипунова. В частности, Шойгу осмотрел производственные линии, на которых идет сборка легкобронированной военной техники. Также министру показали разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения. Кроме того, Шойгу проверил работу Научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Продукция данных предприятий применяется в ходе специальной военной операции. Так, коломенское КБМ отвечает за производство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тульское КБП является разработчиком и производителем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а «СПЛАВ» — РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных