Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Московской и Тульской областях

В Тульской области глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа Конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. А.Г.Шипунова. В частности, Шойгу осмотрел производственные линии, на которых идет сборка легкобронированной военной техники. Также министру показали разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения. Кроме того, Шойгу проверил работу Научно-производственного объединения «СПЛАВ».