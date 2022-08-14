Правительство определило порядок сверхурочной работы работников из организаций ОПК

Постановление Белого дома конкретизирует механизм действия изменений в закон «Об обороне» и Трудовой кодекс об обеспечении «спецмер», которые вступили в силу в июле. Согласно постановлению правительства новые правила позволяют привлекать сотрудников в сфере оборонки без их специального согласия к сверхурочной работе в течение года после введения «спецмер». Документ предписывает, что дополнительная работа должна длиться не более четырех часов в день и оплачиваться «не менее чем в двойном размере» (сейчас оплата сверхурочных по ТК идет в полуторном размере).