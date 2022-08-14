Правительство определило порядок сверхурочной работы работников из организаций ОПК

Правительство определило порядок сверхурочной работы работников из организаций ОПКМеханизм разработан для реализации «спецмер» для обеспечения операций за пределами РФ
Правительство приняло постановление, разрешающее привлекать работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также любых предприятий, работающих с гособоронзаказом (ГОЗ), к сверхурочной работе в рамках «спецмер», которые теперь Белый дом может принимать для обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ. Документ вступил в силу 13 августа.
Постановление Белого дома конкретизирует механизм действия изменений в закон «Об обороне» и Трудовой кодекс об обеспечении «спецмер», которые вступили в силу в июле. Согласно постановлению правительства новые правила позволяют привлекать сотрудников в сфере оборонки без их специального согласия к сверхурочной работе в течение года после введения «спецмер». Документ предписывает, что дополнительная работа должна длиться не более четырех часов в день и оплачиваться «не менее чем в двойном размере» (сейчас оплата сверхурочных по ТК идет в полуторном размере).
В постановлении Белого дома сделаны исключения для работников с инвалидностью, а также для тех, у кого есть семейные обязанности: женщин с детьми в возрасте до трех лет, одиноких родителей с детьми до 14 лет и семей с детьми-инвалидами. Если такие обстоятельства присутствуют, работодатель должен будет заручиться письменным согласием сотрудника на сверхурочную работу.
Изменять график остальных работников оборонной сферы можно без согласия, лишь предупредив человека за три дня, – до этого стандартная процедура предполагала направление соответствующего уведомления работодателем за месяц. При этом еженедельно работник должен отдыхать «не менее 24 часов непрерывно», отмечается в документе. Привлекать к исполнению обязанностей сотрудников можно будет и в выходные, и в праздничные дни с аналогичной доплатой.
«При этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца», – говорится в постановлении. Такая формулировка означает, что в некоторые месяцы работники смогут отдыхать только три дня. Сотрудника можно будет отозвать из отпуска, также предупредив об этом за три дня.
Председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев полагает, что постановление правительства «вводит предупредительные меры»: «В этом поле мы сможем существовать в случае возникновения специальных ситуаций. Чрезвычайно правильно вовремя подготовиться к возможным изменениям». Сейчас, как отмечает Гутенев, российский ОПК «вполне справляется в текущем режиме с потребностями, которые возникают в рамках специальной военной операции на Украине»: «В случае иных траекторий развития ситуации мы должны иметь возможность на основе принятых нормативных актов привлекать для внеурочной работы ограниченное число людей».
Постановление Белого дома затронет интересы всех сотрудников предприятий рабочих специальностей, которые работают в сфере оборонки, считает руководитель практики трудового права Grata International Михаил Герман. На практике те, кто работает с ОПК и ГОЗом, столкнутся с массой нерешенных юридических вопросов, по которым появится новая судебная практика, считает партнер трудовой практики BGP Litigation Анна Иванова: «Обязан ли работодатель компенсировать расходы работника и членов его семьи по досрочному возвращению из отпуска [согласно новому постановлению правительства]? Будет ли работодатель компенсировать транспортные расходы в случае позднего времени окончания работы и невозможности добраться до дома общественным транспортом?»
Документ не нарушает конституционные права работников, полагает эксперт по трудовому праву Павел Сутулин: «В ТК недавно как раз была добавлена часть 2 статьи 252, которая наделяет правительство правом при введении специальных мер в сфере экономики устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях». В данном случае Белый дом пользуется возможностью конкретизировать особенности этого регулирования.
«Учитывая условия, в которых находится государство, и его обязанность обеспечить обороноспособность страны, такие ограничения следует рассматривать как минимальные и сделанные в публично-правовых интересах самого государства, – уточняет Герман. – Понимая всю нагрузку, которая ложится на рядовых сотрудников предприятий оборонного комплекса, правительство попыталось ее компенсировать определенными гарантиями».
Гутенев полагает, что работающему в сфере ОПК бизнесу не стоит опасаться специальных мер, которые повлекут привлечение рабочей силы. «Это не просто дополнительные часы [работы сотрудников], – говорит депутат. – Это и дополнительные деньги, которые по ГОЗу получит предприятие. Для бизнеса дополнительные заказы – это благо».
Перечень организаций, правила работы в которых могут быть изменены в связи с новым постановлением правительства, должен быть определен Минпромторгом по согласованию с Минобороны, а также госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос». «Ведомости» направили запросы в указанные ведомства и госкорпорации.