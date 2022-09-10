В Кремле подтвердили встречу Путина и Додика в сентябре
В Кремле подтвердили подготовку контактов российского президента Владимира Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», — ответил официальный представитель президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности такой встречи (цитата по ТАСС).
Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович заявлял, что Додик намерен встретиться с Путиным 20 сентября.
Российский лидер встретился с Додиком в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В декабре 2021 г. Додик заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне $290 за 1000 куб. м.