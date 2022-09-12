Спикер парламента Венгрии Кёвер заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
ЕС уже является проигравшим, вне зависимости от того, какая из сторон объявит себя победителем в конфликте с Украиной, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер на открытии колокола национального единства, передает Magyar Nemzet.
Венгры, которые в 20 веке были «зажаты между обрывом и пропастью», могут предложить свой опыт Европе, которая в 21 веке находится на краю пропасти, считает Кёвер. Спикер отметил, что сегодня Венгерское государство вновь обрело способность и силу защищать свою нацию, а также вести за собой и подавать пример своим соседям и всей Европе во многих отношениях.
«Европейский Союз, неспособный предотвратить конфликт в Украине, неспособный восстановить мир дипломатически и действующий против своих самых основных экономических интересов под внешним давлением, уже является проигравшим, независимо от того, какая из непосредственных воюющих сторон на фронтах войны объявит себя победителем»,— заявил спикер.
По словам Кёвера, «частные силы» хотят искоренить самобытность, христианскую веру и сохраняющиеся сообщества европейских народов, чтобы Европой можно было манипулировать и впоследствии колонизировать.
Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что попросит Европу прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Он добавил, что странам ЕС следует сконцентрироваться на «достижении мира в Европе».
Также Венгрия не поддержала ужесточение санкций ЕС против России в области энергетики и заявила, что не планирует вводить визовые ограничения или усложнять процедуру получения виз для граждан России.
10 сентября министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек в интервью радиостанции Český rozhlas Plus заявил, что Венгрия может выйти из ЕС, так как ее позиция по различным вопросам, в том числе санкциям против России, часто отличается от позиции ассоциации.
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