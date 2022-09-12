Спикер парламента Венгрии Кёвер заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине

Венгры, которые в 20 веке были «зажаты между обрывом и пропастью», могут предложить свой опыт Европе, которая в 21 веке находится на краю пропасти, считает Кёвер. Спикер отметил, что сегодня Венгерское государство вновь обрело способность и силу защищать свою нацию, а также вести за собой и подавать пример своим соседям и всей Европе во многих отношениях.