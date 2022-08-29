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Экономика

Венгрия заявила, что планирует договориться с «Газпромом» об увеличении поставок газа

Ведомости

В ближайшее время Венгрия планирует договориться с «Газпромом» об увеличении объемов поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о наращивании поставок энергоносителя в страну. При этом, как отмечает агентство, министр не называет точные объемы и цену планируемых поставок.

«Есть предложение увеличить поставки газа, мы договоримся об этом с "Газпромом" в ближайшие несколько дней и подпишем соглашение, по которому сможем получать увеличенный объем ежедневных поставок», — сказал Сийярто.

Ранее после телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу венгерский министр заявил, что Венгрия не поддерживает ужесточение санкций ЕС против России в области энергетики. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», — подчеркнул Сийярто.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти».

10 августа транзит российской нефти в адрес Венгрии и Словакии возобновился. Это произошло после того, как местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft, договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти.

13 августа стало известно, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку». Ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных