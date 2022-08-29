Венгрия заявила, что планирует договориться с «Газпромом» об увеличении поставок газа
В ближайшее время Венгрия планирует договориться с «Газпромом» об увеличении объемов поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
Он подчеркнул, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о наращивании поставок энергоносителя в страну. При этом, как отмечает агентство, министр не называет точные объемы и цену планируемых поставок.
«Есть предложение увеличить поставки газа, мы договоримся об этом с "Газпромом" в ближайшие несколько дней и подпишем соглашение, по которому сможем получать увеличенный объем ежедневных поставок», — сказал Сийярто.
Ранее после телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу венгерский министр заявил, что Венгрия не поддерживает ужесточение санкций ЕС против России в области энергетики. «Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», — подчеркнул Сийярто.
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти».
10 августа транзит российской нефти в адрес Венгрии и Словакии возобновился. Это произошло после того, как местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft, договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти.
13 августа стало известно, что «Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку». Ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.
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