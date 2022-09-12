Эрдоган намерен вновь предложить Путину провести встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует вновь предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет газета Hurriyet.
«Президент Эрдоган, который собирается повторить Путину предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом урегулировании (украинского кризиса)», – говорится в сообщении.
Другой темой переговоров двух президентов станет и реализация т. н. «зерновой сделки», пишет издание. В частности, Эрдоган намерен сделать заявление по реализации второй части сделки, касающейся экспорта российской продукции при посредничестве Турции.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров. В начале августа Эрдоган уже предлагал Путину провести переговоры с Зеленским в Турции, тогда же он выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.
В опубликованном ранее интервью Зеленского телеканалу CNN украинский президент заявил о неготовности вести переговоры с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления. До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.
26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против переговоров, поскольку, по его словам, диалог в текущей ситуации станет «смертным приговором» для Украины.
Также в конце августа украинские военные начали контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. 10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.
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