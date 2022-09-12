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В Германии сочли американское ядерное сдерживание ключевым для безопасности Европы

Ведомости

Американское ядерное сдерживание остается ключевой компонентой обеспечения безопасности Европы, которой необходимо продолжать работать с США и НАТО для его сохранения, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены. Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО», – приводит ее слова ТАСС.

24 марта Германия объявила о закупке 35 американских истребителей F-35А производств Lockheed Martin стоимостью не менее $5 млрд. Истребители заменят устаревшие самолеты Tornado и станут носителями американских ядерных бомб, складированных в Европе.

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европе. Также Шольц призвал страны Европейского союза к укреплению сотрудничества в сфере обороны. Планы Берлина увеличить расходы страны на оборону и расширить участие в проектах по разработке вооружений с партнерами из ЕС подтвердила сегодня Ламбрехт в интервью изданию Politico.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных