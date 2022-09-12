В Германии сочли американское ядерное сдерживание ключевым для безопасности Европы
Американское ядерное сдерживание остается ключевой компонентой обеспечения безопасности Европы, которой необходимо продолжать работать с США и НАТО для его сохранения, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены. Его для нас, европейцев, нужно во что бы то ни стало сохранить. Над этим нам нужно работать с Вашингтоном в НАТО», – приводит ее слова ТАСС.
24 марта Германия объявила о закупке 35 американских истребителей F-35А производств Lockheed Martin стоимостью не менее $5 млрд. Истребители заменят устаревшие самолеты Tornado и станут носителями американских ядерных бомб, складированных в Европе.
В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европе. Также Шольц призвал страны Европейского союза к укреплению сотрудничества в сфере обороны. Планы Берлина увеличить расходы страны на оборону и расширить участие в проектах по разработке вооружений с партнерами из ЕС подтвердила сегодня Ламбрехт в интервью изданию Politico.
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