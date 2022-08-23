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Франция и Германия не могут договориться о проекте совместного истребителя

Это может привести к краху проекта и усилению британской разработки
Анна Фомина Илья Лакстыгал
Проект франко-германского истребителя FCAS оказался под угрозой развала из-за разногласий о том, кто должен им управлять / REUTERS

Самый дорогостоящий в ЕС франко-германский оборонный проект по созданию истребителя нового поколения FCAS застопорился, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В Париже и Берлине рассчитывали на то, что FCAS заменят истребители Eurofighter европейских партнеров по НАТО и французские истребители Rafale с 2040 г. Но реализация проекта, который оценивается в 100 млрд евро, никак не может начаться. Причина – споры между концерном Airbus, оборонное подразделение которого находится в Германии, и производителем истребителей Dassault из Франции о том, кто должен фактически управлять проектом и как должны распределяться разработки и патенты (третий, младший, партнер – Испания).

CEO Dassault Эрик Трапье считает, что ведущую роль в проекте FCAS должна занимать его компания, поскольку у нее есть опыт самостоятельной разработки истребителей Mirage и Rafale, которого нет у немцев. Если первоначально заявлялось о завершении разработки FCAS к 2040 г., то сейчас, по словам Трапье, речь идет уже о 2050 г., при этом разногласия с Airbus следует устранить до конца года. Сам проект FCAS он назвал «планом А» для Dassault, намекнув на существование некоего «плана Б».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных