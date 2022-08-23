Франция и Германия не могут договориться о проекте совместного истребителя

Франция и Германия не могут договориться о проекте совместного истребителяЭто может привести к краху проекта и усилению британской разработки
Самый дорогостоящий в ЕС франко-германский оборонный проект по созданию истребителя нового поколения FCAS застопорился, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В Париже и Берлине рассчитывали на то, что FCAS заменят истребители Eurofighter европейских партнеров по НАТО и французские истребители Rafale с 2040 г. Но реализация проекта, который оценивается в 100 млрд евро, никак не может начаться. Причина – споры между концерном Airbus, оборонное подразделение которого находится в Германии, и производителем истребителей Dassault из Франции о том, кто должен фактически управлять проектом и как должны распределяться разработки и патенты (третий, младший, партнер – Испания).
CEO Dassault Эрик Трапье считает, что ведущую роль в проекте FCAS должна занимать его компания, поскольку у нее есть опыт самостоятельной разработки истребителей Mirage и Rafale, которого нет у немцев. Если первоначально заявлялось о завершении разработки FCAS к 2040 г., то сейчас, по словам Трапье, речь идет уже о 2050 г., при этом разногласия с Airbus следует устранить до конца года. Сам проект FCAS он назвал «планом А» для Dassault, намекнув на существование некоего «плана Б».