В Кремле заявили, что Путин круглосуточно находится на связи с Минобороны
Президент России Владимир Путин круглосуточно поддерживает связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими военачальниками. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в условиях спецоперации «по-другому быть не может». По словам Пескова, президенту докладывают обо всех действиях Вооруженных сил России на территории Украины.
«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщили ли Путину о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области.
Также Песков заявил, что не хотел бы комментировать заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «тотальной капитуляции киевского режима на условиях России». «Естественно Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — уточнил он.
На прошлой неделе российские войска покинули Изюм и Балаклею в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Накануне Медведев подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».
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