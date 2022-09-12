В Кремле заявили, что Путин круглосуточно находится на связи с Минобороны

Также Песков заявил, что не хотел бы комментировать заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «тотальной капитуляции киевского режима на условиях России». «Естественно Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — уточнил он.