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В Кремле заявили, что Путин круглосуточно находится на связи с Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин круглосуточно поддерживает связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими военачальниками. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в условиях спецоперации «по-другому быть не может». По словам Пескова, президенту докладывают обо всех действиях Вооруженных сил России на территории Украины.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщили ли Путину о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области.

Также Песков заявил, что не хотел бы комментировать заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «тотальной капитуляции киевского режима на условиях России». «Естественно Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — уточнил он.

На прошлой неделе российские войска покинули Изюм и Балаклею в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Накануне Медведев подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты. Позже он назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего» и заявил, что Украину ждет «тотальная капитуляция».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных