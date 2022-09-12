Вучич заявил о нежелании граждан Сербии вступать в Евросоюз

По словам Вучича, «когда речь шла о территориальной целостности Сербии — они ее разрушили как молотом», однако сейчас западные страны заявляют о необходимости сохранить территориальную целостность Украины. «Это лицемерие люди в Сербии не могут принять», — пояснил сербский лидер. Вучич подчеркнул, что единое настроение народа Сербии по поводу вступления в ЕС «никогда не было таким ясным».