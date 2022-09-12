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Вучич заявил о нежелании граждан Сербии вступать в Евросоюз

Ведомости

Если бы референдум о членстве Сербии в Евросоюзе (ЕС) проводился в ближайшее время, то граждане страны проголосовали бы против из-за двойных стандартов Запада по вопросу Косово и Украины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет"», — сказал Вучич в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что в будущем мнение сербов получится изменить. 

Сербский президент уточнил, что у граждан страны есть несколько причин не желать вступления в ЕС. В частности, сербам не нравятся двойные стандарты Запада по вопросу Косово и Украины. 

По словам Вучича, «когда речь шла о территориальной целостности Сербии — они ее разрушили как молотом», однако сейчас западные страны заявляют о необходимости сохранить территориальную целостность Украины. «Это лицемерие люди в Сербии не могут принять», — пояснил сербский лидер. Вучич подчеркнул, что единое настроение народа Сербии по поводу вступления в ЕС «никогда не было таким ясным». 

На прошлой неделе Вучич заявил, что Сербия не собирается признавать самопровозглашенную республику Косово. При этом в июне 2022 г. канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербию не примут в ЕС без признания Косово. Политик подчеркнул, что Белград и Приштина должны заключить договор между собой.

Ситуация в Косово обострилась в июле из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об урегулировании разногласий. Он уточнил, что Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово пообещало не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных