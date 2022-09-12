В ООН предупредили об угрозе дефицита энергии на Украине в зимний период

«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», – сказал представитель генсека ООН.