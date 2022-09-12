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В ООН предупредили об угрозе дефицита энергии на Украине в зимний период

Ведомости

Украина зимой может столкнуться с нехваткой энергии, и ООН прилагает усилия для смягчения последствий этого, заявил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об том сообщает ТАСС.

«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», – сказал представитель генсека ООН.

11 сентября представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал «РИА Новостям», что на Запорожской АЭС был остановлен последний работавший энергоблок, который до этого работал на минимальной мощности. Ранее пророссийские власти не исключали его остановку, поскольку территория рядом со станцией постоянно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных