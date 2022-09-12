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Харьков вновь остался без воды и света

Ведомости

В Харькове снова оказались недоступны электричество и водоснабжение, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», – написал он.

Мэр добавил, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества и воды.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов оказались полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов в последней сводке не сообщали.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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