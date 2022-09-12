Харьков вновь остался без воды и света
В Харькове снова оказались недоступны электричество и водоснабжение, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», – написал он.
Мэр добавил, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества и воды.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов оказались полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов в последней сводке не сообщали.
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.
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