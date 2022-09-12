Постпред России при ЕС Чижов покидает свой пост

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он. Чижов не назвал имя преемника, но рассказал, что в ходе своих прощальных визитов «предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».