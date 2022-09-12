Постпред России при ЕС Чижов покидает свой пост
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов покидает свою должность после 17 лет работы, сообщили «РИА Новости».
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он. Чижов не назвал имя преемника, но рассказал, что в ходе своих прощальных визитов «предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».
Также дипломат заявил, что страны Евросоюза забыли о своей «стратегической автономии» и превращаются в «экономический придаток НАТО», сознательно отказавшись от самостоятельности. Чижов добавил, что отношения России и ЕС никогда не будут такими, как прежде.
25 июля из документов, поданных в ЦИК Карелии губернатором республики Олегом Парфенчиковым, стало известно, что он предложил назначить Чижова сенатором от региона, вместе с действующим сенатором Александром Ракитиным и главным врачом Городской детской поликлиники №1 Надеждой Дрейзис.
Владимир Чижов занимал должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 г. Ранее он работал в посольстве СССР в Греции, посольстве России на Кипре, занимал посты заместителя главы российской делегации в ОБСЕ и высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцоговине. Также Чижов занимал различные должности в МИД России, связанные с Европой, Великобританией и Северной Ирландией, Кипром и Балканами.