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Постпред России при ЕС Чижов покидает свой пост

Ведомости

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов покидает свою должность после 17 лет работы, сообщили «РИА Новости».

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он. Чижов не назвал имя преемника, но рассказал, что в ходе своих прощальных визитов «предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

Также дипломат заявил, что страны Евросоюза забыли о своей «стратегической автономии» и превращаются в «экономический придаток НАТО», сознательно отказавшись от самостоятельности. Чижов добавил, что отношения России и ЕС никогда не будут такими, как прежде.

25 июля из документов, поданных в ЦИК Карелии губернатором республики Олегом Парфенчиковым, стало известно, что он предложил назначить Чижова сенатором от региона, вместе с действующим сенатором Александром Ракитиным и главным врачом Городской детской поликлиники №1 Надеждой Дрейзис.

Владимир Чижов занимал должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 г. Ранее он работал в посольстве СССР в Греции, посольстве России на Кипре, занимал посты заместителя главы российской делегации в ОБСЕ и высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцоговине. Также Чижов занимал различные должности в МИД России, связанные с Европой, Великобританией и Северной Ирландией, Кипром и Балканами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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