Газета
Политика

«РИА Новости»: действующий на Украине российский спецназ получил снайперские винтовки Чукавина

Ведомости

Российские спецназовцы, которые участвуют в спецоперации на Украине, получили новые снайперские винтовки Чукавина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Силам специальной операции поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что первые отзывы об оружии оказались положительными. Уточняется, что переданные винтовки рассчитаны под патроны 7,62 на 54 мм. Вместе с тем для винтовки подходят и патроны НАТО 7,62 на 51 мм.

За разработку снайперских винтовок Чукавина отвечает АО «Концерн Калашников» (входит в «Ростех»). Оружие нового поколения способно поражать одиночные цели на расстоянии до километра с первого выстрела. Ожидается, что винтовка Чукавина станет заменой снайперской винтовке Драгунова, которая используются военными уже почти 60 лет — с 1963 г.

В августе президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что военные получат новую снайперскую винтовку Чукавина уже в этом году. Он также сообщил, что до конца 2022 г. в войска поступит пистолет-пулемет ППК-20, который был презентован еще на форуме «Армия-2021».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных