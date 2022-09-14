«РИА Новости»: действующий на Украине российский спецназ получил снайперские винтовки Чукавина
Российские спецназовцы, которые участвуют в спецоперации на Украине, получили новые снайперские винтовки Чукавина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Силам специальной операции поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что первые отзывы об оружии оказались положительными. Уточняется, что переданные винтовки рассчитаны под патроны 7,62 на 54 мм. Вместе с тем для винтовки подходят и патроны НАТО 7,62 на 51 мм.
За разработку снайперских винтовок Чукавина отвечает АО «Концерн Калашников» (входит в «Ростех»). Оружие нового поколения способно поражать одиночные цели на расстоянии до километра с первого выстрела. Ожидается, что винтовка Чукавина станет заменой снайперской винтовке Драгунова, которая используются военными уже почти 60 лет — с 1963 г.
В августе президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что военные получат новую снайперскую винтовку Чукавина уже в этом году. Он также сообщил, что до конца 2022 г. в войска поступит пистолет-пулемет ППК-20, который был презентован еще на форуме «Армия-2021».
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