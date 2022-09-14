«РИА Новости»: действующий на Украине российский спецназ получил снайперские винтовки Чукавина

В августе президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что военные получат новую снайперскую винтовку Чукавина уже в этом году. Он также сообщил, что до конца 2022 г. в войска поступит пистолет-пулемет ППК-20, который был презентован еще на форуме «Армия-2021».