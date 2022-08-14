Российская армия получит на вооружение в 2022 году пистолет-пулемет ППК-20
Российская армия в 2022 г. получит на вооружение новейший пистолет-пулемет ППК-20, заявил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.
«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лушников также заявил, что войска получат новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
Впервые «Калашников» презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме «Армия-2021». Оружие имеет коллиматорный прицел, телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, планку Пикатини и инфракрасный луч. Пистолет-пулемет может быть полезен подразделениям, работающим в условиях городской застройки или на транспорте.
Сегодня в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент РФ Владимир Путин. 15 августа он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».