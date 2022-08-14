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Российская армия получит на вооружение в 2022 году пистолет-пулемет ППК-20

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Российская армия в 2022 г. получит на вооружение новейший пистолет-пулемет ППК-20, заявил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лушников также заявил, что войска получат новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

Впервые «Калашников» презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме «Армия-2021». Оружие имеет коллиматорный прицел, телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, планку Пикатини и инфракрасный луч. Пистолет-пулемет может быть полезен подразделениям, работающим в условиях городской застройки или на транспорте.

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Сегодня в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент РФ Владимир Путин. 15 августа он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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