Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике
Трансформации в глобальных процессах, которые уже наметились, носят необратимый характер, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе.
«Сейчас лишь хотел бы повторить: в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер», – сказал он.
Путин пояснил, что сейчас все сильнее растет значение новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе верховенства международного права, а не на основе «навязываемых извне правил, которых никто не видел».
На таких принципах, как уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга, выстраивают работу и в ШОС, добавил президент.
Накануне Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН».
«Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – сказал он.
Си, в свою очередь, отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
Помимо Си Цзиньпина в тот же день российский лидер встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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