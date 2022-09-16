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Путин заявил о необратимых изменениях в мировой политике и экономике

Ведомости

Трансформации в глобальных процессах, которые уже наметились, носят необратимый характер, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе.

«Сейчас лишь хотел бы повторить: в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер», – сказал он.

Путин пояснил, что сейчас все сильнее растет значение новых центров силы, которые взаимодействуют между собой на основе  верховенства международного права, а не на основе «навязываемых извне правил, которых никто не видел».

На таких принципах, как уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга, выстраивают работу и в ШОС, добавил президент.

Ранее по теме: Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мира

Накануне Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН».

«Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – сказал он.

Си, в свою очередь, отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

Помимо Си Цзиньпина в тот же день российский лидер встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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