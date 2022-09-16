Рогов сообщил об убийстве заммэра по вопросам ЖКХ в Бердянске

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Уже 28 февраля российские военные взяли под контроль город Бердянск, а также территорию Запорожской АЭС, которые находятся в Запорожской области. По данным пророссийских властей, ЗАЭС регулярно обстреливают украинские военные. В связи с этим 1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию и участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.