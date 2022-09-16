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Рогов сообщил об убийстве заммэра по вопросам ЖКХ в Бердянске

Ведомости

Заместитель главы администрации Бердянска по вопросам ЖКХ и его жена, возглавлявшая городской избирательный комитет, были убиты, об этом сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — сказано в сообщении.

Рогов подчеркнул, что это действие не останется безнаказанным. Всю вину он возложил на киевский режим.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Уже 28 февраля российские военные взяли под контроль город Бердянск, а также территорию Запорожской АЭС, которые находятся в Запорожской области. По данным пророссийских властей, ЗАЭС регулярно обстреливают украинские военные. В связи с этим 1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию и участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.

По итогам поездки миссия МАГАТЭ опубликовала отчет, в котором призвала установить вокруг ЗАЭС безопасную зону и прекратить обстрелы. Однако украинская сторона продолжает обстрелы станции и близлежащих территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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