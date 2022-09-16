Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели генпрокурора ЛНР

Информацию также подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что киевские власти «перешли все возможные рамки дозволенного». «Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом», — написал он в Telegram-канале. По словам Пасечника, правоохранительные органы начали розыск причастных к теракту.