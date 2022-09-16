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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели генпрокурора ЛНР

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко в результате теракта в здании Генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СК России. 

«По поручению председателя СК России следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сегодня в здании Генеральной прокуратуры Луганска прогремел взрыв. ТАСС сообщал, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора республики. Позже стало известно о гибели Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко. 

Информацию также подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что киевские власти «перешли все возможные рамки дозволенного». «Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом», — написал он в Telegram-канале. По словам Пасечника, правоохранительные органы начали розыск причастных к теракту. 

14 сентября в республике сообщили о приближении линии фронта к границам ЛНР. При этом представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что ведомство продолжает полностью контролировать территорию республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных