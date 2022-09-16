Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели генпрокурора ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко в результате теракта в здании Генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«По поручению председателя СК России следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сегодня в здании Генеральной прокуратуры Луганска прогремел взрыв. ТАСС сообщал, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора республики. Позже стало известно о гибели Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.
Информацию также подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что киевские власти «перешли все возможные рамки дозволенного». «Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом», — написал он в Telegram-канале. По словам Пасечника, правоохранительные органы начали розыск причастных к теракту.
14 сентября в республике сообщили о приближении линии фронта к границам ЛНР. При этом представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко подчеркнул, что ведомство продолжает полностью контролировать территорию республики.
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