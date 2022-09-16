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В ЛНР сообщили о взрыве в здании генпрокуратуры

Ведомости

В здании Генеральной прокуратуры Луганска прогремел взрыв, есть жертвы. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В центре Луганска, в здании ГП ЛНР, прогремел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы», — написал Марочко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают экстренные службы. 

По данным «РИА Новости», район оцеплен силовиками. ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве сообщает, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора. По данным агентства, есть раненые. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 3 июля Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. 

14 сентября в республике сообщили о приближении линии фронта к границам ЛНР. При этом Марочко подчеркнул, что народная милиция ЛНР продолжает полностью контролировать территорию республики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных