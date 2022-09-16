В ЛНР сообщили о взрыве в здании генпрокуратуры
В здании Генеральной прокуратуры Луганска прогремел взрыв, есть жертвы. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В центре Луганска, в здании ГП ЛНР, прогремел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы», — написал Марочко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 3 июля Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР.
14 сентября в республике сообщили о приближении линии фронта к границам ЛНР. При этом Марочко подчеркнул, что народная милиция ЛНР продолжает полностью контролировать территорию республики.
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