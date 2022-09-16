Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

В начале июня четыре источника сообщили «Ведомостям», что Кремль намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом собеседник не уточнил, каким образом пост будет сохранен за уполномоченным. Согласно действующему закону, омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 г., этот лимит исчерпан.