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Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил «Ведомостям», что покидает свой пост.

«Полномочия закончились, закон однозначно говорит о максимальных двух сроках», — сказал он. При этом бизнес-омбудсмен не уточнил, кто займет его место. Титов подчеркнул, что назначение следующего омбудсмена является прерогативой президента России.

Титов поделился своими представлениями о новом омбудсмене. По его мнению, новый уполномоченный должен быть из числа предпринимателей. 

«Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт. Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране», — отметил он. Титов добавил, что идеальный кандидат также должен иметь «опыт работы на государство».

Полномочия Титова закончились еще 22 июня. В настоящее время он продолжает координировать работу аппарата до назначения нового уполномоченного.

В начале июня четыре источника сообщили «Ведомостям», что Кремль намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом собеседник не уточнил, каким образом пост будет сохранен за уполномоченным. Согласно действующему закону, омбудсмен имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 г., этот лимит исчерпан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных