Титов может досрочно уйти с поста бизнес-омбудсмена

Решения о кандидате на пост бизнес-омбудсмена в случае ухода Титова еще нет, рассказали собеседники «Ведомостей». Два человека в окружении Титова и собеседники, близкие к «Деловой России» и администрации президента, назвали кандидатуры совладельца En+ Олега Дерипаски и бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. Дерипаска в мае сменил Титова на посту главы наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. Представитель En+ от комментариев отказался. Дерипаска передал «Ведомостям» через своего представителя, что у него «нет таких амбиций», а саму информацию о его кандидатуре назвал «бредом». Минееву Титов лично выдвинул на должность московского бизнес-омбудсмена в 2019 г., после чего соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Знаю Татьяну много лет. Это очень активный неравнодушный человек», — комментировал Титов ее назначение. Представитель Минеевой также отказался от комментариев.