Титов может досрочно уйти с поста бизнес-омбудсмена

Титов может досрочно уйти с поста бизнес-омбудсменаНа эту должность рассматривается в том числе кандидатура Олега Дерипаски, рассказали источники «Ведомостей»
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, полномочия которого истекают в июне 2022 г., может досрочно покинуть свой пост, сообщили «Ведомостям» два источника в окружении Титова и человек, близкий к «Деловой России». По их словам, досрочный уход связан с намерением сосредоточиться на избирательной кампании «Партии роста», председателем которой он является, перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Титов может покинуть пост уже в июне-июле 2021 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомостям», что «не комментируют слухи». Сам Титов не ответил на запрос «Ведомостей». Член федерального политического совета «Партии роста» Александр Любимов заявил «Ведомостям», что не может прокомментировать информацию о возможном досрочном уходе Титова с поста бизнес-омбудсмена, так как не «является высшим лицом партии».
Выступая в мае на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, Титов заявил, что не будет выдвигаться на пост омбудсмена в 2022 г. Титов напомнил, что в 2017 г. президент России Владимир Путин переназначил его на эту должность на второй срок, а третий срок не предусмотрен законодательством.
В декабре 2020 г. Титов в интервью «Интерфаксу» сообщил, что может пойти на выборы в Госдуму. «Если партия посчитает, что мое участие поможет достичь лучшего результата, то буду. Но я, прежде всего, предприниматель и омбудсмен», — говорил Титов. Он подчеркивал, что «к выборам готовимся серьезно».
Решения о кандидате на пост бизнес-омбудсмена в случае ухода Титова еще нет, рассказали собеседники «Ведомостей». Два человека в окружении Титова и собеседники, близкие к «Деловой России» и администрации президента, назвали кандидатуры совладельца En+ Олега Дерипаски и бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. Дерипаска в мае сменил Титова на посту главы наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. Представитель En+ от комментариев отказался. Дерипаска передал «Ведомостям» через своего представителя, что у него «нет таких амбиций», а саму информацию о его кандидатуре назвал «бредом». Минееву Титов лично выдвинул на должность московского бизнес-омбудсмена в 2019 г., после чего соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Знаю Татьяну много лет. Это очень активный неравнодушный человек», — комментировал Титов ее назначение. Представитель Минеевой также отказался от комментариев.
Два источника «Ведомостей», близких к Титову, называют также депутата Мосгордумы Елену Николаеву, которая являлась депутатом Госдумы шестого созыва. Николаева была одним из соинициаторов создания деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», которые тесно сотрудничают с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей (члены бизнес-объединений являются общественными бизнес-омбудсменами, которых назначает лично Титов). В 2016 г. «Ведомости» сообщали, что Николаева может стать членом партии Титова, которая тогда называлась «Правым делом». «Задачи партии мне близки и понятны», — комментировала тогда Николаева свое возможное вступление, которое так и не состоялось. Представитель Николаевой заявил «Ведомостям», что не может прокомментировать информацию о возможном назначении бизнес-омбудсменом, поскольку ей не обладает.
Источник, близкий к администрации президента, отметил, что финальное решение по кандидату «может быть неожиданным».
Федеральный бизнес-омбудсмен назначается президентом России сроком на пять лет, один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд, говорится в ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ».
Одна из наиболее известных инициатив Титова в качестве бизнес-омбудсмена — это создание так называемого «лондонского списка». В 2018 г. Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России в связи с заведенными на них уголовными делами. На встречу пришли около 40 человек, Титов предложил собравшимся вернуться в Россию. Список бизнесменов был передан в Кремль.
В итоге бизнес-омбудсмен обнародовал список из 16 предпринимателей, эмигрировавших из-за уголовного преследования, но желающих вернуться в Россию. В него, в частности, вошли бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода № 6 Константин Капчук, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев и другие.
При таких договоренностях на территорию России уже вернулись 11 бизнесменов. В 2018 г. в Россию приехали Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 г. ‒ Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 г. ‒ Алексей Латыпов и Михаил Ершов. В июне 2020 г. программа возвращения бизнесменов из «лондонского списка» была приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Пока у нас "корона-стоп" на эту тему, пока мы не планируем никого возвращать», — говорил тогда Титов.