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Борис Титов останется бизнес-омбудсменом до 2023 года

Ему продлят контракт еще минимум на год, говорит источник «Ведомостей»
Екатерина Гробман
В общей сложности полномочия Бориса Титова продлят на два года / Евгений Разумный / Ведомости

Кремль продлит полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, у которого 22 июня заканчивается второй срок работы в должности. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника: близкий к руководству Госдумы, два близких к аппарату омбудсмена, а также собеседник в одном из бизнес-объединений.

«После Титова будет Титов», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству Госдумы, но не стал уточнять, как именно будет реализована схема сохранения кресла за действующим бизнес-омбудсменом. Дело в том, что по действующему закону об уполномоченном он имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 г., этот лимит исчерпан.

Контракт с Титовым, который занимает пост бизнес-омбудсмена с 2012 г., продлят на год, заявил «Ведомостям» источник, близкий к аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Титов был назначен бизнес-омбудсменом указом президента 22 июня 2012 г., при этом профильный закон, который и вводит ограничение на два срока, был принят и вступил в силу 7 мая 2013 г., говорит юрист Антон Тимченко. «Поэтому логично, что полномочия могут продлить как раз на год», – считает он.

«Мы, как защитники бизнеса, всегда в первую очередь призываем соблюдать закон. Буквально, без вольных трактовок. Поэтому, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поста федерального бизнес-омбудсмена, сошлюсь на закон об уполномоченном», – сказала представитель Титова Оксана Беляева. Закон «в настоящее время продолжает действовать», отметила она.

В общей сложности полномочия Титова продлят на два года, говорит источник в одном из бизнес-объединений. А в законе, по его информации, планируется снять ограничения по исполнению полномочий омбудсмена, в то время как по действующим правилам уполномоченный может занимать этот пост не более двух сроков.

«Четкого понимания дальнейшей карьерной траектории бизнес-омбудсмена нет, так же как вариантов замены Титова, – говорит знакомый бизнес-омбудсмена. – Полномочия Титова заканчиваются сразу после Петербургского международного экономического форума, но из-за перегруженной повестки мог возникнуть вопрос – убирать нынешнего омбудсмена или подвесить на какое-то время».

Среди кандидатов, которые могли бы сменить Титова в случае его ухода, близкий к Госдуме источник называл «Ведомостям» председателя совета директоров «Р-фарма» и нынешнего руководителя «Деловой России» Алексея Репика. Этот собеседник «Ведомостей» отмечает, что именно он от имени «Деловой России» выступает на президентских мероприятиях с предложениями «от бизнеса».

Персональная встреча Репика с Владимиром Путиным в последний раз была 22 декабря 2021 г., следует из сообщения на сайте Кремля. Репик не стал обсуждать с «Ведомостями» перспективы сохранения должности за Титовым. Но, по его словам, ему самому не предлагали стать бизнес-омбудсменом: «Я не чувствую себя в достаточной степени компетентным».

Политолог Алексей Чадаев считает, что если Титов сохранит должность, то не потому, что на нее нет других претендентов, а потому, что у него самого «должен сохраняться какой-то пост» из-за хороших отношений с Кремлем. Титов занимает также должность председателя Партии роста. Назначение нового омбудсмена запустило бы «целую цепочку новых назначений», а сейчас не до них, уверен политолог Евгений Минченко.

В подготовке статьи участвовали Максим Иванов, Дмитрий Гринкевич и Дарья Молоткова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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