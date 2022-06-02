Борис Титов останется бизнес-омбудсменом до 2023 года

«После Титова будет Титов», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству Госдумы, но не стал уточнять, как именно будет реализована схема сохранения кресла за действующим бизнес-омбудсменом. Дело в том, что по действующему закону об уполномоченном он имеет право занимать должность не более двух сроков подряд. У Титова, который работает на посту с 2012 г., этот лимит исчерпан.