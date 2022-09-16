Газета
Политика

Путин заявил о попытках организации терактов вокруг ядерных объектов России

Ведомости

Украина пыталась организовать теракты вблизи российских атомных электростанций, об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

«Мы видим даже попытки проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счет, были попытки терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации», — сообщил он (цит. по ТАСС).

Путин подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Россия сделает все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий, заверил глава государства.

Путин также отметил, что Киев использует террористические методы, прибегая к убийствам должностных лиц на подконтрольных России территориях в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также пытаясь устраивать диверсии на территории России, в том числе на ее ядерных объектах.

Сегодня в результате взрыва в здании прокуратуры Луганска погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Также власти подконтрольной территории Запорожской области сообщили, что сегодня был убит заместитель главы администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирательный комитет. Ответственность за оба происшествия была возложена на киевский режим. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Володин заявил об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Киева

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных