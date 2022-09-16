Путин заявил о попытках организации терактов вокруг ядерных объектов России
Украина пыталась организовать теракты вблизи российских атомных электростанций, об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Мы видим даже попытки проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счет, были попытки терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации», — сообщил он (цит. по ТАСС).
Путин подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Россия сделает все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий, заверил глава государства.
Путин также отметил, что Киев использует террористические методы, прибегая к убийствам должностных лиц на подконтрольных России территориях в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также пытаясь устраивать диверсии на территории России, в том числе на ее ядерных объектах.
Сегодня в результате взрыва в здании прокуратуры Луганска погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Также власти подконтрольной территории Запорожской области сообщили, что сегодня был убит заместитель главы администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирательный комитет. Ответственность за оба происшествия была возложена на киевский режим.
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