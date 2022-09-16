Путин заявил о попытках организации терактов вокруг ядерных объектов России

«Мы видим даже попытки проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счет, были попытки терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации», — сообщил он (цит. по ТАСС).