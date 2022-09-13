Володин заявил об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Киева
Действия украинских властей могут привести к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Думы во вторник.
«Террористические действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем», — сказал Володин. Он добавил, что происходящее лишь подтвердило «правильность принятого решения о начале специальной военной операции». Володин также подчеркнул, что следует поддержать военнослужащих, которые защищают страну.
Ранее сегодня спикер Госдумы прокомментировал оказание военной помощи США Украине. Володин заявил, что Вашингтон, «продолжая войну до последнего украинца», сильно ошибается в том, что она не коснется США. Володин также обвинил США в бездействии в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается ударам, «грозящим ядерной катастрофой».
До этого в «ядерном терроризме» киевские власти обвиняли в Минобороны РФ и МИД РФ. Украинская сторона ведет обстрел ЗАЭС с начала августа. В связи с этим 1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию и участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
По итогам поездки на ЗАЭС МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации вокруг станции. Организация призвала прекратить атаки АЭС и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности. Специалисты миссии и сами стали свидетелями ударов по объекту.
Позже в агентстве предложили России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС. Гросси подчеркнул, что полная демилитаризация всей окружающей зоны — задача более сложная и «амбициозная», поэтому речь идет исключительно о защите ЗАЭС по периметру ее территории.
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