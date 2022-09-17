Власти Шри-Ланки назвали арест самолета «Аэрофлота» ошибкой
Арест самолета компании «Аэрофлот» был чудовищной ошибкой, заявил «РИА Новости» министр транспорта республики Бандула Гунавардана. Борт был задержан в июне из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией.
Министр добавил, что подобное больше никогда повторится, это России гарантируют «президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки».
2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну. 6 июня самолет «Аэрофлота» вылетел из Шри-Ланки в Москву после снятия ареста судом.
В июле ныне ушедший в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина возобновить полеты «Аэрофлота» на островное государство.