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Власти Шри-Ланки назвали арест самолета «Аэрофлота» ошибкой

Ведомости

Арест самолета компании «Аэрофлот» был чудовищной ошибкой, заявил «РИА Новости» министр транспорта республики Бандула Гунавардана. Борт был задержан в июне из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией.

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" — он был арестован по решению суда. <...> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал Гунавардана.

Министр добавил, что подобное больше никогда повторится, это России гарантируют «президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки».

2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну. 6 июня самолет «Аэрофлота» вылетел из Шри-Ланки в Москву после снятия ареста судом.

В июле ныне ушедший в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина возобновить полеты «Аэрофлота» на островное государство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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