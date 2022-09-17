Минтранс ответил на предупреждение ICAO об угрозе безопасности полетов в РФ

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.