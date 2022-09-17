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Минтранс ответил на предупреждение ICAO об угрозе безопасности полетов в РФ

Ведомости

Безопасность полетов на самолетах авиакомпаний РФ обеспечивается на высоком уровне, рассказали в пресс-службе Минтранса в ответ на предупреждение Международной организации гражданской авиации (ICAO) «об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний».

«Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Таким образом, информация ICAO, выпустившей "предупреждение об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний", не соответствует фактическому положению дел», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Минтрансе пояснили, что опасения ICAO возникли из-за так называемой «двойной» регистрации самолетов. Техническое обслуживание и контроль за поддержанием летной годности перерегистрированных воздушных судов все еще осуществляется под руководством Росавиации в соответствии с Федеральными авиационными правилами, подчеркнули в министерстве.

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27 сентября на Ассамблее ICAO Россия намерена довести до своих коллег позицию о том, что односторонние решения ряда стран о закрытии своего воздушного пространства для российских перевозчиков и приостановление сертификатов летной годности носят исключительно политический характер, добавили в ведомстве.

Помимо этого организация рассматривает жалобу РФ на авиавласти Бермудских островов, «на которых и лежит вина в так называемой "двойной" регистрации самолетов».

15 сентября Ассоциация туроператоров России сообщила, что ICAO указала на серьезные проблемы с безопасностью гражданской авиации в России и поставила стране «красный флажок». В Ассоциации также назвали это решение «чисто политическим». Отмечается, что помимо России ICAO наделяла таким статусом Бутан и Эритрею.

ICAO ранее выпустила бюллетень о нерешенной проблеме безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями. В конце июня Минтранс заявил, что в ведомстве не подтверждают опасений организации.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов.

Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. По решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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