Володин: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления не оправдали ожиданий США и их союзников, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин обратил внимание на исходящие от США и ЕС заявления о том, что переговоры по Украине зависят от президента страны Владимира Зеленского. При этом ранее Запад настаивал на необходимости решить конфликт исключительно на поле боя, напомнил он.
«Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», – написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Другая причина изменения риторики кроется в изменении внутриполитической ситуации в западных странах, вызванном инфляцией и энергокризисом, которое вынуждает их политиков «реагировать», считает Володин.
«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», – заявил он.
16 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров. По его словам, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, отметив, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления.
Попытки контрнаступления ВСУ продолжаются с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. Потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В то же время 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.
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