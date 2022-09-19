Гутерриш счел плохой идеей введение визовых ограничений против россиян
Введение визовых ограничений в отношении граждан России является не лучшей идеей, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в комментарии «РИА Новости».
Гутерриш напомнил, что после начала спецоперации на Украине многие россияне решили выехать из страны.
«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», – заявил он, комментируя вводимые против России визовые ограничения. Генсек ООН также выразил надежду, что после окончания спецоперации ограничения будут сняты.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступили в силу сегодня, 19 сентября. Москва не планирует вводить визовые ограничения для стран ЕС.
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