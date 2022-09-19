МИД Молдавии вызвал посла Белоруссии из-за заявлений Лукашенко об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов. «Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют», — написал тогда он.