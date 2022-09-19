МИД Молдавии вызвал посла Белоруссии из-за заявлений Лукашенко об Украине
Посол Белоруссии в Молдавии Анатолий Калинин был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) из-за заявлений президента республики Александра Лукашенко о действиях США на Украине, которые могут затронуть и Молдавию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«После недавних заявлений белорусского лидера в отношении нашей страны министерство иностранных дел вызовет посла Беларуси в Кишиневе для получения объяснений и представления принципиальной позиции Республики Молдова», — отмечено в заявлении.
В МИДе выразили сожаление из-за «роли, которую Беларусь играет в пропаганде» российской военной операции на Украине.
Лукашенко, обращаясь к жителям страны в субботу во время патриотического форума «Это наша история!» по случаю Дня народного единства, ранее заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, своей целью они видят ослабление России и уничтожение Белоруссии.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов. «Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют», — написал тогда он.
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