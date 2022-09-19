Газета
Политика

МИД Молдавии вызвал посла Белоруссии из-за заявлений Лукашенко об Украине

Ведомости

Посол Белоруссии в Молдавии Анатолий Калинин был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) из-за заявлений президента республики Александра Лукашенко о действиях США на Украине, которые могут затронуть и Молдавию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«После недавних заявлений белорусского лидера в отношении нашей страны министерство иностранных дел вызовет посла Беларуси в Кишиневе для получения объяснений и представления принципиальной позиции Республики Молдова», — отмечено в заявлении.

В МИДе выразили сожаление из-за «роли, которую Беларусь играет в пропаганде» российской военной операции на Украине.

Лукашенко, обращаясь к жителям страны в субботу во время патриотического форума «Это наша история!» по случаю Дня народного единства, ранее заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, своей целью они видят ослабление России и уничтожение Белоруссии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов. «Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют», — написал тогда он.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных