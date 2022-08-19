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Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Ведомости

Белоруссия не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Белоруссии и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали», – приводит его слова агентство «БелТА».

По его словам, конфликт на Украине разворачивается не между Москвой и Киевом, а между Россией и НАТО. Европа, считает Лукашенко, уже давно прекратила бы эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия. Он также подчеркнул, что уже тысячи украинцев начали получать белорусское гражданство.

Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press. В июле Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных