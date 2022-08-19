Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину
Белоруссия не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Белоруссии и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали», – приводит его слова агентство «БелТА».
По его словам, конфликт на Украине разворачивается не между Москвой и Киевом, а между Россией и НАТО. Европа, считает Лукашенко, уже давно прекратила бы эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия. Он также подчеркнул, что уже тысячи украинцев начали получать белорусское гражданство.
Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press. В июле Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам с Россией.
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