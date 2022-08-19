Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press. В июле Лукашенко призвал Киев вернуться к переговорам с Россией.