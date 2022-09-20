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Политика

Лукашенко отверг возможность «удара в спину» по российским войскам через Белоруссию

Ведомости

Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Белоруссию никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

В начале сентября белорусский лидер заявил, что спецоперация России на Украине не может закончиться провалом. Он добавил, что она носит превентивный характер, в противном случае по территории Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». По его словам, ракетные дивизионы находились по всему периметру границы с Россией, а подготовкой занимались не на Украине, а в США.

Ранее в июле Лукашенко призывал Украину сесть за стол переговоров и согласиться больше никогда не угрожать России. По его словам, сейчас у Украины есть возможность закончить спецоперацию на выгодных ей условиях, а если у Украины не будет оружия большой дальности, Россия даст ей гарантии безопасности.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных