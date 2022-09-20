Лукашенко отверг возможность «удара в спину» по российским войскам через Белоруссию

В начале сентября белорусский лидер заявил, что спецоперация России на Украине не может закончиться провалом. Он добавил, что она носит превентивный характер, в противном случае по территории Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». По его словам, ракетные дивизионы находились по всему периметру границы с Россией, а подготовкой занимались не на Украине, а в США.