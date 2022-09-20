Путин призвал изучать поставляемую Киеву западную технику
Россия должна совершенствовать свою технику быстро и эффективно, изучать западные вооружения, которые поставляются на Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет «РИА Новости».
При этом президент отметил, что российская техника успешно противостоит западным образцам. «На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы, и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение – это процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно», – подчеркнул Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны, в свою очередь, стали оказывать военную помощь Украине. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии. На прошедшем 15 сентября брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главная цель Киева – не лишиться масштабной военной и финансовой поддержки Украины со стороны США, а также их союзников по НАТО, поскольку на Украине осознают, «что без нее долго не продержатся». Военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями, писал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.