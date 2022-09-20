Путин призвал изучать поставляемую Киеву западную технику

При этом президент отметил, что российская техника успешно противостоит западным образцам. «На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы, и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение – это процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно», – подчеркнул Путин.