При обстреле Запорожской АЭС была повреждена система охлаждения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, в результате чего повреждения получили спецкорпус и система охлаждения станции, сообщила пророссийская администрация расположенного рядом с ЗАЭС Энергодара в своем Telegram-канале.
«Повреждения получили: спец. корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», – говорится в сообщении.
Обстрел, по данным местных властей, велся с использованием осколочно-фугасных снарядов, пострадавших нет.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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