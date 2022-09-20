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Глава ВГА Запорожской области объявил о формировании добровольческих батальонов

Ведомости

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.

«На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», – заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время, добавил он.

В эфире телеканала «Россия 24» Балицкий позднее рассказал, что численность первого добровольческого батальона составит 240 человек.

«Это то количество, которое мы предварительно видим по тем мужчинам, которые сами приходят и заявляют желание защищать свои города», – цитирует его «РИА Новости».

Добровольцев не отправят на передовую, подчеркнул Балицкий, пока они будут проходить подготовку для защиты своих городов.

Сегодня Балицкий также подписал указ о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России, который пройдет с 23 по 27 сентября.

Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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