Глава ВГА Запорожской области объявил о формировании добровольческих батальонов

Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября.