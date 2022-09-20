Глава ВГА Запорожской области объявил о формировании добровольческих батальонов
Глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.
«На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», – заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время, добавил он.
В эфире телеканала «Россия 24» Балицкий позднее рассказал, что численность первого добровольческого батальона составит 240 человек.
«Это то количество, которое мы предварительно видим по тем мужчинам, которые сами приходят и заявляют желание защищать свои города», – цитирует его «РИА Новости».
Добровольцев не отправят на передовую, подчеркнул Балицкий, пока они будут проходить подготовку для защиты своих городов.
Сегодня Балицкий также подписал указ о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России, который пройдет с 23 по 27 сентября.
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.