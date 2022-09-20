Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября

В парламентах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 20 сентября также объявили о том, что приняли законы о референдумах по вхождению в состав Российской Федерации на правах ее субъектов, обозначив те же самые даты – с 23 по 27 сентября. Первыми о принятии соответствующего закона сообщили в ДНР. Закон был принят на заседании народного совета республики, на чрезвычайном пленарном заседании, в котором также принял участие глава ДНР Денис Пушилин. Позже он опубликовал в своем Telegram-канале обращение к президенту России Владимиру Путину. Позже такие же даты референдума назвал и первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. Текст документа опубликован на сайте Луганского информационного центра.