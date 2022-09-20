Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава пророссийской администрации региона Евгений Балицкий.
«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября. Нашу будущую судьбу будете определять только вы, дорогие мои земляки», – написал он.
По мнению Балицкого, откладывать проведение референдума нет смысла, поскольку технически Запорожская область к этому готова, в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности на участках.
«Абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего края. Это подтверждается данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение», – заявил глава администрации.
Также Балицкий дал старт формированию добровольческих батальонов на территории региона – он сообщил, что подписал соответствующий указ «на основании обращений жителей». «Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время. До встречи на референдуме. Мы – один народ. Победа будет за нами!» – подытожил он.
В парламентах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 20 сентября также объявили о том, что приняли законы о референдумах по вхождению в состав Российской Федерации на правах ее субъектов, обозначив те же самые даты – с 23 по 27 сентября. Первыми о принятии соответствующего закона сообщили в ДНР. Закон был принят на заседании народного совета республики, на чрезвычайном пленарном заседании, в котором также принял участие глава ДНР Денис Пушилин. Позже он опубликовал в своем Telegram-канале обращение к президенту России Владимиру Путину. Позже такие же даты референдума назвал и первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. Текст документа опубликован на сайте Луганского информационного центра.
Затем и глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении референдума о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября.
Член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что если по итогам референдума регион будет включен в состав Российской Федерации, его могут переименовать в Запорожский край.