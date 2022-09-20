Эрдоган призвал найти дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса

На прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС о желании поскорее завершить конфликт на Украине заявил и сам российский президент. Путин отметил, что Россия сделает все возможное для быстрого разрешения кризиса. В то же время российский лидер вновь указал на отказ украинских властей от переговорного процесса и отметил, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.