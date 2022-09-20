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Политика

Эрдоган призвал найти дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса

Ведомости

Для выхода из украинского кризиса необходимо найти разумное дипломатическое решение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», – сказал он.

Эрдоган также призвал международное сообщество «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине». По словам президента, страна продолжит свои усилия по прекращению конфликта, при этом выступая за сохранение целостности Украины.

Ранее в интервью телеканалу PBS президент Турции заявил, что президент России Владимир Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Турецкий лидер отметил, что встречался с Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, где, по его словам, лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». Эрдоган утверждает, что российский президент продемонстрировал, что «хочет покончить с конфликтом как можно скорее».

На прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС о желании поскорее завершить конфликт на Украине заявил и сам российский президент. Путин отметил, что Россия сделает все возможное для быстрого разрешения кризиса. В то же время российский лидер вновь указал на отказ украинских властей от переговорного процесса и отметил, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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