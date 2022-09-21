Путин проинформировал Совфед о начале частичной мобилизации

Президент объявил о проведении в стране частичной мобилизации ранее сегодня. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. По его словам, принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим.