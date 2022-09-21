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Путин проинформировал Совфед о начале частичной мобилизации

Ведомости

Совет Федерации получил от президента России Владимира Путина информацию о проведении в стране частичной мобилизации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передают «РИА Новости».

Президент объявил о проведении в стране частичной мобилизации ранее сегодня. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. По его словам, принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим.

Правительству России поручено профинансировать все необходимые мобилизационные мероприятия, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС России в период мобилизации. Главам же регионов поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в установленные Минобороны сроки.

Как заявил позднее министр обороны Сергей Шойгу, в России будет мобилизовано 300 000 запасников. 

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«Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего в армии. Это: а) те, кто отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, и это та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеет боевой опыт», – пояснил он.

При этом мобилизационный ресурс России, по его оценке, составляет 25 млн человек. Студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснется, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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