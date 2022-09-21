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США серьезно относятся к словам Путина о ядерном оружии

Ведомости

Соединенные Штаты воспринимают всерьез слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видят повода для повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию, с тем чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, для России применение ядерного оружия будет иметь последствия и отразится на позиции страны на мировой арене.

В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения», – сказал президент.

17 сентября президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS сказал, что что Москва может стать изгоем в мире «больше, чем когда-либо» в случае применения ядерного или химического оружия.

Принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России, говорил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если оно будет применено на территории страны, поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, которое поставит под угрозу работу российских ядерных сил, и если будет под угрозой существование государства.

В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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