Эстония не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации россиянам
Эстония не будет предоставлять убежище тем россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации в России, об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью телеканалу CNN.
«Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Ранее сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», подчеркнул президент. Мобилизационные мероприятия должны были начаться сегодня, 21 сентября.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
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