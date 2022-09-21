МАГАТЭ: Запорожскую АЭС необходимо защитить независимо от проведения референдума
Независимо от проведения референдума на территории Запорожской области атомную станцию необходимо защищать, заявил директор Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Журналисты попросили Гросси прокомментировать сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения референдумов на подконтрольных РФ территориях. «Есть много факторов. Мы надеемся, что достигнем от него [президента РФ] и от всех той поддержки, которая нужна для обеспечения безопасности на этой станции. Ядерный инцидент не является ничьим интересом», – сказал Гросси. По его словам, риск ядерной угрозы очень велик, поскольку обстрелы Запорожской АЭС продолжаются.
«Независимо от того, будет референдум или нет, мы должны защищать станцию. Сейчас она не защищена», – сказал директор МАГАТЭ.
В МИД России по итогам встречи сообщили, что российская сторона подтверждает намерение сотрудничать с МАГАТЭ и дальше. «С.В.Лавров подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая г. Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.