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Лавров заявил, что США и Великобритания запретили Киеву вести переговоры с Москвой

Ведомости

США и Великобритания испугались возможных договоренностей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву вести переговоры, заявил в интервью американскому журналу Newsweek министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей. Такой поворот событий явно напугал американцев и британцев, поэтому они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», – рассказал он.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешить кризис на Украине дипломатическим путем не получится. На прошлой неделе он также говорил, что в Кремле не видят перспектив проведения переговоров с киевскими властями, поскольку те отказываются от диалога. «По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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