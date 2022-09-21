Лавров заявил, что США и Великобритания запретили Киеву вести переговоры с Москвой

«Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей. Такой поворот событий явно напугал американцев и британцев, поэтому они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», – рассказал он.