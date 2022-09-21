Лавров заявил, что США и Великобритания запретили Киеву вести переговоры с Москвой
США и Великобритания испугались возможных договоренностей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву вести переговоры, заявил в интервью американскому журналу Newsweek министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей. Такой поворот событий явно напугал американцев и британцев, поэтому они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса», – рассказал он.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что разрешить кризис на Украине дипломатическим путем не получится. На прошлой неделе он также говорил, что в Кремле не видят перспектив проведения переговоров с киевскими властями, поскольку те отказываются от диалога. «По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул он.