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Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России

Ведомости

Правительство Финляндии считает, что туризм, а также транзит граждан России через Финляндию должны быть остановлены. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Санна Марин.

«Российский туризм и транзит должны прекратиться. Как этого добиться — более сложный вопрос», — заявила Марин (цитата по Yle). 

Она отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации накануне. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. Марин уточнила, что правительство уже работает над этим.

Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.

До этого выдачу виз также ограничила Финляндия. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на туристические визы в России до 500 в день. А с начала сентября власти планировали открывать в среднем 100 заявок в день — примерно в 10 раз меньше, чем до ограничений.

Кроме того, 20 сентября МИД Финляндии предложил включить туристические визы в сферу санкций против России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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