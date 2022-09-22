Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России

До этого выдачу виз также ограничила Финляндия. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на туристические визы в России до 500 в день. А с начала сентября власти планировали открывать в среднем 100 заявок в день — примерно в 10 раз меньше, чем до ограничений.