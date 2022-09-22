Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России
Правительство Финляндии считает, что туризм, а также транзит граждан России через Финляндию должны быть остановлены. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Санна Марин.
«Российский туризм и транзит должны прекратиться. Как этого добиться — более сложный вопрос», — заявила Марин (цитата по Yle).
Она отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации накануне. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. Марин уточнила, что правительство уже работает над этим.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
До этого выдачу виз также ограничила Финляндия. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на туристические визы в России до 500 в день. А с начала сентября власти планировали открывать в среднем 100 заявок в день — примерно в 10 раз меньше, чем до ограничений.
Кроме того, 20 сентября МИД Финляндии предложил включить туристические визы в сферу санкций против России.
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