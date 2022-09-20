Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций ЕС
Финляндия предложила Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС против России, говорится в заявлении финского МИДа.
«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости).
Дипведомство также просит рекомендацию ЕК, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Они уже согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступили в силу сегодня, 19 сентября. Москва не планирует вводить визовые ограничения для стран ЕС.
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